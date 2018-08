Sviene e batte la testa contro una roccia Farmacista in coma durante la vacanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ASCOLI - Una farmacista ascolana che da alcuni giorni si trova ricoverata in prognosi riservata in un ospedale greco dopo aver battuto violentemente la testa a seguito di una caduta. Quella che doveva essere una vacanza e un periodo di relax, si è trasformato in un dramma per una quarantaduenne che aveva deciso di trascorrere le proprie vacanze in una cittadina a pochi chilometri di distanza da Creta. Dopo pochi giorni dal suo arrivo, si è verificato il drammatico incidente. Stando alle notizie che trapelano sull’accaduto, alcuni giorni fa, la farmacista stava aspettando l’autobus per effettuare una delle escursioni quando probabilmente ha accusato un malore e ha perso i sensi. La donna è caduta pesantemente a terra e ha sbattuto violentemente la testa contro il terreno roccioso. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed immediatamente le sono stati prestati i primi soccorsi per poi essere trasportata all’ospedale della piccola cittadina a pochi chilometri di distanza da Creta.