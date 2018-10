Preso il rapinatore con la sciarpa dell'Ascoli che ha colpito in farmacia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Gli agenti della polizia e i carabinieri hanno appena arrestato il rapinatore di 21 anni che questa mattina ha tentato di mettere a segno un colpo alla farmacia Simonelli in piazza Roma ad Ascoli Piceno. Armato di un coltello con una sciarpa dell'Ascoli al collo si è avvicinato alla cassa per intimare a una farmacista di farsi consegnare subito l'incasso della giornata ma la dipendente si è messa ad urlare costringendo il rapinatore a fuggire fra le bancarelle del mercato ambulante di piazza Roma. Grazie alle testimonianze e alle immagini della videosorveglianza gli agenti della polizia e i carabinieri sono stati in grado di risalire all'autore del colpo e ad arrestarlo.