Albero di Natale a fuoco Evacuata una farmacia in pieno centro storico

ASCOLI - I vigili del fuoco di Ascoli sono intervenuti verso l'ora di pranzo per domare le fiamme sprigionatesi all'interno della farmacia Simonelli (ex Sebastiani) in piazza Roma. A sprigionare il fumo è stato probabilmente un cortocircuito legato alle luminarie di un albero di Natale addobbato al'interno della farmacia. La farmacia Simonelli comunque è stata evacuata per opportuna precauzione in attesa dello spegnimento del fuoco da parte dei pompieri ascolani. Sul posto, in piazza Roma, anche una pattuglia dei vigili urbani che hanno regolato il traffico nonostante il trambusto.