ASCOLI - Cento studenti che frequentano gli istituti ascolani ieri mattina hanno ricevuto l’attestato per l’attività svolta durante le Giornate del Fai per le scuole avvenute nello scorso mese di novembre. Nello scenario della Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani il capo delegazione del Fai, Vittoria Minola, affiancata dal direttivo e dal prefetto Carlo De Rogatis e dal sindaco Marco Fioravanti ha insignito coloro che, aiutati dai rispettivi insegnanti, si sono impegnati nel progetto con il quale, ogni anno, vengono formati gli “apprendisti ciceroni”.





Nel corso della cerimonia, la capo delegazione Minola ha sottolineato come l’iniziativa culturale favorisca l’educazione tra pari e consenta ai giovani e ai cittadini in generale di avvicinarsi alle bellezze del territorio con maggior consapevolezza. «State per accingervi a scegliere gli studi superiori: io vi esorto a studiare per migliorarvi e per conoscere sempre di più» ha detto la presidente ascolana del Fai ai ragazzi, ai quali lo stesso prefetto ha ricordato l’importanza di fare parte di un simile strumento culturale. Anche il sindaco si è complimentato con gli studenti, certo che Ascoli sia in grado di conservarsi solo se ci sono dei nuovi cittadini consapevoli della sua storia e della sua ricchezza artistica. Cinque i plessi coinvolti, con ragazzi felici di essere custodi delle bellezze locali e del futuro di tali ricchezze.

I nomi



Isc Don Giussani di Monticelli: Eva Paolini Angelini, Gaia Capriotti, Nicolò D’Isidoro, Nicola Pallotta, Benedetta Unger, Alessia Traini, Rodrigues Dantas, Alice Fabiani, Tommaso Petrelli, Anna Luisa Zanatta, Bella Ferretti, Simone De Angelis, Alissa Gatti e Marianna Simonetti. Isc Luciani-Ss Filippo e Giacomo: Simone Alessandrini, Alessio Armili, Alessandro Galanti, Angela Pica, Giorgia Casella, Sara Cittadini Bellini, Matteo Cavaliere, Emma Forcina, Francesca Saluti, Flavio De Angelis, Anna Marozzi e Martina Vallorani. Scuola paritaria Relucenti: Daniele Fardelli, Lavinia Di Girolamo, Leonardo Ferretti, Enrico Proto, Leonardo Pascali, Vittorio Galanti e Matteo Clementi. Isc “ Ascoli Centro-D’Azeglio: Marta D’Altobrando, Arianna Vallesi, Giada Di Camillo, Mirko Amatucci, Maria Elena Annunzi, Greta De Angelis, Greta Seherpe, Riccardo Traini, Jacopo Tomassetti, Lorenzo Funari, Giorgia Bongiovanni, Francesco Salvi, Francesco Olori, Riccardo Visconti e Valentina Pulcini. Isc Borgo Solestà-Cantalamessa: Marco Capraro, Farah Alwathaifi, Andrea Alessandrini, Franco Catalucci, Anna Iaconi, Bianca Cappelli, Elenie Bracchetti, Sofia Narcisi, Rosamaria Rapetta, Sofia Manfroni, Kane Bassirou, Arianna Albana Iona Beshiri, Cristian Egidi, Xeraldina Elmazi, Nicolò Fara, Gioia Giobbi, Alessio Leporini, Giorgia Mariani, Matilde Modesti, Giada Nobili, Lorenzo Principini, Giorgia Procaccini, Nicol Romascan, Francesco Senesi, Leonardo Angelini, Paolo Carosi, Teresa Esposto, Letizia Lelli, Leonardo Lesti, Alessandro Sulli, Benedetta Alfonsi, Elisa Cipollini, Agnese De Lauretis, Giacomo Ferri, Sara Maravalli, Chiara Petrelli, Angel Aiwekhoe, Edoardo Calcagnoli, Gioia Capriotti, Martina Carrieri, Alessandro Croci, Sofia Dal Pino, Dario De Angelis, Filippo De Vecchis, Tommaso Fazzini, Lorenzo Marcozzi, Matilde Melloni, Cecilia Pizzingrilli e Giulia Ritrecina.