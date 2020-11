Ex assessore aggredito in piazza, consigliere comunale andrà a processo

ASCOLI - È stata fissata al 13 aprile del prossimo anno l’udienza davanti al giudice di pace di Ascoli nell’ambito del procedimento penale che vede coinvolto il consigliere comunale di Ascoli Alessio Rosa che deve rispondere dell’accusa di lesioni personali nei confronti dell’ex assessore Claudio Sesto Travanti.

L’accusa

In quella occasione verranno sentiti lo stesso Travanti e i due carabinieri in servizio presso il nucleo radiomobile di Ascoli che intervennero la sera che l’ex assessore venne aggredito in pieno centro ad Ascoli. Secondo quanto sostenuto dallo stesso Travanti al momento di presentare denuncia, aveva riconosciuto in Alessio Rosa la persona che lo aveva aggredito la sera del 22 maggio del 2019 nella centralissima piazza della Viola. Per l’accusa, fu proprio il trentaseienne ascolano a sferrare il calcio che colpì l’ex assessore comunale all’altezza del ginocchio sinistro. A seguito di questa aggressione, stando a quanto accertato dagli inquirenti Travanti avrebbe riportato la «frattura della base della rotula, trauma contusivo distrattivo del rachide cervicale e nucale» che aveva comportato una prognosi non superiore a venti giorni, così come risulta dal referto dei medici del pronto soccorso a cui lo stesso Travanti fece ricorso la sera stessa e la relazione tecnica di medicina legale acquisita dalla Procura nel corso delle indagini.



Il processo

Trattandosi di lesioni la cui prognosi non supera i venti giorni, il processo si terrà davanti al giudice di pace e si aprirà a quasi due anni di distanza dai fatti. In quel periodo, infatti, in città si stavano vivendo le ultime battute di una campagna elettorale particolarmente sentita in cui sia Claudio Sesto Travanti che Alessio Rosa erano entrambi candidati per conquistare un seggio in consiglio comunale seppur in due schieramenti differenti.

