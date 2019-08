Ex assessore aggredito: è il capogruppo Alessio Rosa l'indagato per lesioni

di Mario Paci

ASCOLI - Il nuovo sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di Ascoli, Sara Maria Cuccorello, responsabilmente, non perde tempo nella delicata inchiesta che riguarda la presunta aggressione avvenuta il 22 maggio sera in piazza Viola ai danni dell’ex assessore comunale Claudio Sesto Travanti, candidato alle elezioni amministrative con la lista Movimento Ascolano. E dopo avere aperto il fascicolo conoscitivo,ha ipotizzato per ora nei confronti di Alessio Rosa, attuale capogruppo in consiglio comunale per la lista civica Scelta Responsabile, il reato di lesioni personali.Nel frattempo Claudio Travanti che nella caduta ha riportato la frattura della rotula del ginocchio e da allora è in malattia, è stato convocato su ordine della magistratura ascolana per una visita medica per constatare le condizioni di salute.