Sorpreso dai poliziotti mentre trasportava cento grammi di eroina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del dello spaccio di stupefacenti agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile di Ascoli Piceno, nella tarda serata di venerdì , hanno arrestato un trentatreenne pakistano regolarmente soggiornante nel territorio, perché trovato in possesso di oltre 100 grammi di eroina. L’uomo, K.A. di 33 anni, residente a Porto Recanati , ma di fatto gravitante sul territorio Piceno, è stato fermato, mentre viaggiava a bordo di una Ford Fiesta. Insospettiti dallo stato di agitazione dello straniero, gliagenti della Squadra Mobile hanno deciso di effettuare un controllo più accurato, attività che ha consentito di rinvenire, nella tasca del giaccone, un sacchetto con all’interno oltre un etto di eroina. Dell’avvenuto arresto per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio è stato avvisato il P.M. di turno, che ha disposto l’associazione presso il carcere di Marino del Tronto, in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione di polizia fa parte dei controlli messi in atti contro ogni forma di crimine lungo le principali arterie del territorio ascolano al fine di prevenire e reprimere i reati.