Muore per un'emorragia ma dona gli organi e salva tre vite umane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Ieri notte all’ospedale Mazzoni di Ascoli è stato effettuato un prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico. Da un grande dolore, dunque, è nata una speranza per alcuni malati. La signora A.M.A. di anni 68, è deceduta in seguito ad una emorragia cerebrale presso la rianimazione del nosocomio ascolano. Dopo aver ottenuto il consenso dei figli è stata attivata la procedura per l’espianto; a quel punto la direzione sanitaria ha convocato il collegio medico per l’accertamento di morte cerebrale. L’intervento ha coinvolto diversi professionisti dell’Area vasta 5 ed il prelievo è stato effettuato da una equipe chirurgica dell’ospedale Torrette di Ancona; tutti i sanitari si sono prodigati nel delicato compito di prelevare il fegato, i reni e le cornee e salvare così tre vite umane.