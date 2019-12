Ascoli, muore per un ictus a 54 anni, la famiglia decide di donare gli organi

ASCOLI - Ieri notte all’ospedale Mazzoni è sdtato effettuato un espianto di organi a scopo di trapianto terapeutico.

Da un grande dolore, una speranza. M.G. di anni 54, è deceduto in seguito ad ictus presso la rianimazione. Lo stesso, in vita, aveva espresso il desiderio di essere un potenziale donatore in caso di morte comunicandolo ai propri familiari; la moglie ed i figli hanno dato il consenso nel rispetto delle sue volontà. Il coordinatore locale prelievi organi e tessuti ha subito attivato la procedura; la direzione sanitaria ha convocato il collegio medico per l’accertamento di morte cerebrale.

L’intervento ha coinvolto diversi professionisti dell’AV5 ed il prelievo è stato effettuato da équipe chirurgica dell’ospedale Torrette di Ancona; tutti si sono prodigati nel delicato compito di prelevare fegato, reni e cornee. La direzione dell’Area Vasta 5, la Direzione Sanitaria del Presidio Unico Ospedaliero ed il coordinatore locale ringraziano sentitamente i familiari che hanno permesso questo atto di grande generosità capace di trasformare il momento di dolore più grande nella speranza di vita per altri. Un ringraziamento va anche a tutto il personale coinvolto che ha profuso generosamente il proprio impegno e la propria professionalità per portare a termine con successo il prelievo.



