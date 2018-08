Costretto a uscire "a nuoto" dall'auto prigioniera del sottopasso allagato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI – Basta un forte acquazzone pomeridiano per bloccare ancora una volta il sottopasso ferroviario nella zona tra Castagneti e via del Commercio, con un’auto che resta intrappolata dall’acqua – arrivata al livello dei finestrini – e con il conducente costretto ad uscire praticamente a nuoto. L’episodio, l’ennesimo di una serie che si prolunga quasi sistematicamente in caso di maltempo, si è verificato intorno alle 15. Sul posto, subito avvisati del fatto, sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco. Ovviamente, per tutta la durata delle operazioni il transito da e per via del Commercio è stato bloccato