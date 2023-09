ASCOLI - Nel fine settimana, domani e domenica, il capoluogo piceno è pronto ad offrire uno scenario ricco di appuntamenti, il cui fiore all’occhiello sarà rappresentato dai concerti di autentiche leggende del pop musicale italiano, quali l’Equipe 84 e Bobby Solo, che saranno ad esibirsi nel salotto cittadino. Due giorni di aggregazione, confronto e scoperta turistica, con l’ausilio di appuntamenti ludici, scenici, folcloristici e legati alla tradizione. Parliamo della Festa nazionale del mondo sociale che coinvolge i circoli ricreativi d’Italia, che per l’edizione 2023 si terrà ad Ascoli. In arrivo centinaia di soci appartenenti ai circoli di regioni come Abruzzo, Lazio, Umbria, Puglia ed Emilia Romagna e che, oltre a momenti di spettacolo, permetteranno ai partecipanti di effettuare visite guidate e di mangiare e dormire in città.

La manifestazione è stata presentata ieri mattina in Comune dall’assessore Massimiliano Brugni e dalla presidente nazionale di “Mondo Sociale”, Daniela Perticarà, al fianco dei rappresentanti di due centri ricreativi cittadini: Renato Cappelli dell’associazione di Brecciarolo e Michele Palmisani del centro anziani Colucci.

Il programma



Il programma è nutrito e vedrà l’inizio degli appuntamenti domani mattina quando, dopo l’arrivo degli ospiti, si effettueranno escursioni presso i luoghi più suggestivi del centro storico. Prima del momento dedicato al pranzo nei ristoranti tipici del centro, avrà luogo un gemellaggio tra le realtà provenienti da tutta Italia e i centri ricreativi cittadini. Alle ore 16 ci si sposterà nel chiostro di San Francesco, dove si terrà il torneo nazionale di Burraco di “Mondo Sociale”, alla conclusione del quale, alle 19, i partecipanti assisteranno all’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri in piazza del Popolo. Prima del concerto alle ore 21.30 in piazza della band fondata da Maurizio Vandelli, che ha regalato negli anni successi indimenticabili - da “L’ora dell’Amore” a “Io per lei”, da “Casa mia” a “Ho in mente te” - è prevista la cena presso i sestieri.

La scaletta



Ricca anche la scaletta del giorno dopo, che si aprirà alle ore 9.30 a Palazzo dei Capitani con il convegno “Insieme si può: percorsi condivisi di volontariato”, seguito dalla celebrazione della messa in Duomo alle 11. Una rappresentazione della rievocazione storica ascolana sarà protagonista di un corteo allestito nel cuore di Ascoli. Nel pomeriggio, successivamente al pranzo consumato nei più caratteristici ristoranti cittadini, alle ore 16.30 i partecipanti si ritroveranno ad applaudire in piazza del Popolo l’evergreen Bobby Solo, che si cimenterà nei avalli di battaglia della sua carriera: da “Zingara” a “Una lacrima sul viso”, da “Non c’è più niente da fare”a “Gelosia”. Nella stessa sede si esibiranno anche il comico Angelo Carestia e gli artisti dello spettacolo coreografico “Circo Danza Maggie”. Durante le due giornate, in centro storico, si terranno anche il mercatino dell’artigianato, l’esibizione di vari gruppi folkloristici e l’attività di numerosi stand gastronomici.