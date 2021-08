Non risponde alle chiamate, trovato morto in casa il socio di un noto bar della piazza

ASCOLI - Non si era presentato al lavoro e non rispondeva al telefono. Quando i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nella sua abitazione lo hanno provo di vita. È morto all’età di 64 anni, probabilmente a causa di un attacco cardiaco, Enzo Accorsi, uno dei soci del Caffè Lorenz in piazza del Popolo, noto barman e molto apprezzato per i suoi modi di fare sempre gentili e per i suoi modi simpatici ed estroversi con cui amava accogliere i clienti.

Solitamente era solito recarsi al lavoro intorno alle 17 e quando ieri non lo hanno visto arrivare, la cosa è apparsa assai strana. Ancor di più quando non ha risposto alle telefonate. È stato Primo Valenti a recarsi a casa sua e quando è arrivato ha notato il suo scooter regolarmente posteggiato. Ha provato a suonare al campanello senza ricevere alcuna risposta. Allora, temendo il peggio, lo stesso Valenti ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri, giunti sul posto, riusciti ad entrare all’interno dell’abitazione, hanno fatto la tragica scoperta. Purtroppo per Enzo, il barman con la passione della danza e dalle tante esperienze che talvolta amava raccontare da dietro il bancone del Lorenz, non c’era più niente da fare. Il suo cuore aveva cessato di battere.

