Emma, giro turistico e pioggia di selfie prima del concerto di domani. Green pass e tutto esaurito

ASCOLI - Emma Marrone sarà protagonista domani sera del memorial Alessandro Troiani, ma è già in città, dove si sta godendo l'accoglienza ascolana in una pioggia di seflie con i fan. È pronto l’allestimento della 22° edizione del Memorial Alessandro Troiani, la manifestazione diretta artisticamente dal produttore, musicista e autore Dario “Dardust” Faini per la sezione ascolana dell’Ail, l’Associazione italiana leucemie, per la ricerca dei tumori del sangue e del reparto di Ematologia dell’ospedale cittadino. Lo show, rgolato dal Green pass e dalle norme anti Covid, vedrà sul palco, oltre all’artista ascolano, Emma Marrone e Alessandra Amoroso, le cui esibizioni saranno inaugurate dall’intervento dell’attrice ascolana Alice Pagani, accompagnate musicalmente dal basso di Saturnino Celani e dal Quartetto d’archi diretto dal maestro Carmelo Patti. La manifestazione, che con l’associazione è nata alla fine degli anni ’90 per volontà dello stesso Alessandro Troiani, giovane commerciante prematuramente scomparso, quest’anno ha raggiunto una visibilità nazionale, al punto che in poche ore ha visto polverizzati i mille biglietti disponibili.

Ultimo aggiornamento: 16:28

