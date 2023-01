ASCOLI - Il reparto di Ematologia e terapia cellulare dell’Ast di Ascoli riapre ai propri pazienti l’area a bassa carica microbica. I lavori di ristrutturazione sono stati rapidissimi, dal 19 dicembre al 20 gennaio. L’area a Bcm del reparto è costituita da 5 camere singole con bagno in cui l’aria arriva dall’esterno filtrata a pressione positiva, per una più sicura sanificazione degli ambienti. Le stanze sono dotate di tutti i confort utili per affrontare nel miglior modo possibile lunghi periodi di ricovero.

L’opera di ristrutturazione è di notevole impatto clinico, importante per i pazienti ematologici che necessitano di terapia ad elevata intensità, trapianto di midollo osseo o allogenico (da donatore) e terapia cellulare con cellule Car-T. Piero Galieni, direttore del reparto di Ematologia e terapia cellulare spiega: «Questo ultimo tipo di cura è un rivoluzionario trattamento delle neoplasie ematologiche che programma i linfociti T di un paziente per uccidere le cellule tumorali del paziente stesso. La tecnologia utilizzata è molto avanzata: i linfociti vengono prelevati dal centro trasfusionale dell’ospedale ed inviati a un laboratorio specializzat dove vengono ingegnerizzati per produrre specifici recettori sulla loro superficie. Prima di essere restituite, le cellule Car vengono moltiplicate in laboratorio per ottenere milioni di cellule così modificate. Le Car-T vengono quindi nuovamente somministrate al paziente mediante infusione. Tali cellule modificate possono agganciarsi alle cellule tumorali, distruggendole. Questa terapia cellulare costituisce una valida alternativa per i pazienti con leucemia acuta linfoide di tipo B, alcuni tipi di linfoma B, per molte altre tipologie di linfoma B e il mieloma multiplo a breve termine. Le cellule Car-T potranno essere utilizzate presso l’Ematologia a partire da marzo. È auspicabile che questa terapia possa essere efficace in futuro anche per la cura dei tumori solidi tipo pancreas o polmone». L’Ail di Ascoli “Troiani”, ha contribuito alla realizzazione delle opere murarie con una donazione di 25mila euro, oltre a garantire l’acquisto degli arredi per ammodernare il reparto e migliorare il benessere dei pazienti tra cui le smart tv donate dalla famiglia Mozzoni.

Tra le prime in Italia per la terapia Car-T-cell



«La Regione Marche è stata tra le prime in Italia ad autorizzare l’applicazione della terapia Car-T-cell specializzata nella cura del Linfoma non Hodgkin – ha detto l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini. - Dopo Torrette nel 2021, Ascoli è stata la seconda ad essere autorizzata alla somministrazione in regione: il ritorno all’operatività dell’area a Bassa carica microbica agevola i pazienti ascolani e del sud della regione». Il commissario straordinario Vania Carignani esprime soddisfazione per l’importante potenziamento dell’Ematologia, sviluppatasi sotto la direzione di Galieni, divenuta eccellenza della sanità pubblica di questo territorio. Carignani ringrazia l’Ail di Ascoli, il suo presidente Giuliano Agostini che con grande e assiduo impegno sono vicini al reparto di Ematologia del Mazzoni. Agostini di dichiara soddisfatto «nel veder realizzata un’opera non solo necessaria, ma indispensabile per dare le migliori cure in un ambiente idoneo e confortevole. La collaborazione tra l’Ail e ospedale Mazzoni ha portato notevoli benefici ai pazienti affetti da malattie del sangue ed auspico che possa proseguire». Tra le iniziative dell’Ail a favore dei pazienti si annoverano: assistenza domiciliare, possibilità di usufruire gratis di Casa Ail per i familiari, servizio di assistenza psicologica per i malati in cura ed i loro familiari.