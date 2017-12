Malformazione cardiaca Muore bimbo di 15 giorni Disposta l'autopsia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Un bimbo di quindici giorni muore per una malformazione cardiaca. È accaduto al Salesi di Ancona dove il bimbo era stato trasferito in elisoccorso dal Mazzoni di Ascoli. I genitori, una coppia residente a Stella di Monsampolo, sapevano che il piccolo aveva una malformazione cardiaca per cui, ad ogni minima avvisaglia, si recavano in ospedale per accertamenti. C'erano stati ad inizio settimana, poi il piccolo era tornato due giorni a casa ma accusava difficoltà respiratorie tanto che mamma e papà, originari di Pagliare, erano tornati al Mazzoni. Come si prevede in questi casi è stata disposta l'autopsia-