ASCOLI - Domenica prossima si vota per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato. La novità, a partire da queste elezioni politiche, riguarda gli elettori che, alla data del 25 settembre avranno compiuto 18 anni, potranno votare anche per il Senato della Repubblica, a seguito della riforma costituzionale.

Le forze politiche temono l’astensionismo, che si prospetta molto alto. Uno dei segnali di questo fenomeno è l’erogazione delle nuove tessere elettorali e dei duplicati. All’ufficio elettorale di Ascoli si spiega che «c’è invece una richiesta importante, anzi, in questi giorni c’era fila per il ritiro di questo tipo di documenti. Ci sono state richieste anche da parte dei militari che non sono residenti qui ma anche da parte di persone che sono in ospedale ma anche dalle case di riposo. Rispetto al referendum c’è molto più interesse, non come le elezioni amministrative ma sicuramente c’è maggiore attenzione. Tutto dovremo poi verificarlo con il voto che certificherà definitivamente la situazione».



Per quanto riguarda i presidenti di seggio, le nomine vengono fatte dalle Corti d’appello, mentre gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale sulla base dell’apposito albo comunale che annualmente viene aggiornato. I seggi si insediano domani alle 16. Sarà utilizzato anche il tagliando anti frode che servirà ad assicurare che la scheda sia la stessa che viene assegnata all’arrivo in cabina elettorale. L’elettore deve controllare che il codice del bollino presente sul tagliando antifrode della scheda corrisponda a quello segnato prima del voto di fianco al nominativo. Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi al voto solo attraverso una richiesta specifica che hanno dovuto inoltrare nei giorni scorsi. «Il protocollo sanitario è il medesimo del voto referendario. Siamo pronti per tutte le evenienze del caso, anche con due seggi volanti qualora vi fosse necessità in sostegno dei Comuni limitrofi - spiegano dall’Ufficio elettorale. - Abbiamo anche evidenziato che ci sono meno giovani che vogliono fare gli scrutatori. Le nuove generazioni, forse, sentono meno questo impegno, anche se viene retribuito, mentre i meno giovani lo sentono di più. Ci sono state anche delle rinunce, poche, ma li abbiamo sostituiti».



Gli elettori totali del Comune di Ascoli sono 37.972, di cui 18.260 uomini e 19.712 donne. La persona più anziana che ha diritto al voto è una signora di 107 anni, Giovanna De Vecchis, mentre il più giovane compirà 18 anni proprio nella giornata di domenica, potendo recarsi alle urne. Ci sono anche tre giovani che compiranno 18 anni nella giornata del 27 settembre: sfortunatamente, per soli due giorni, non potranno partecipare. La sezione più numerosa è la numero 27 nella scuola dei Ss Filippo e Giacomo con 1.054 aventi diritto al voto, mentre la meno numerosa è la sezione 41 nella scuola Sant’Agostino.