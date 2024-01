ASCOLI - Per la prima volta si andrà alle urne di un sabato pomeriggio d’estate e l’intera giornata di domenica. Il consiglio dei ministri ha infatti approvato il decreto che stabilisce le elezioni europee e amministrative per sabato 8 e domenica 9 giugno. Il consiglio dei ministri ha anche dato il via libera al terzo mandato per i sindaci dei Comuni sotto i 15mila abitanti. Con questo provvedimento cambiano i limiti per i mandati ai primi cittadini dei piccoli comuni: tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5mila il vincolo viene eliminato del tutto.

APPROFONDIMENTI IL DECRETO DEL GOVERNO Election day 8 e 9 giugno (Europee e Amministrative): nelle Marche al voto 148 Comuni. Terzo mandato, ecco dove è possibile

I sindaci interessati

Sono tre i sindaci che potranno ricandidarsi in base al nuovo decreto: Antonio Del Duca a Montedinove («Sono pronto, vorrei portare a termine gli interventi già cominciati in paese»); Alessandro Luciani a Spinetoli («Devo fare le mie riflessioni anche dal punto di vista lavorativo ma dipenderà anche molto dalla volontà del Pd locale») e Giuseppe Amici a Palmiano che forse dovrà vedersela con l’ex assessore comunale ascolano, Cesare Celani. Oltre al capoluogo si voterà anche a Carassai (981 abitanti), Castignano (2.582), Castorano (2.251), Colli del Tronto (3.624), Comunanza (2.943), Cupra Marittima, Folignano (8.872), Maltignano (2.259), Massignano (1.635), Monsampolo del Tronto (4.449), Montalto delle Marche (1.939), Montedinove (472), Montefiore dell'Aso (1.980), Montemonaco (528), Monteprandone (12.869), Offida (4.702), Palmiano (163), Roccafluvione (1.903), Rotella (815), Spinetoli (7.219) e Venarotta (1.914).

Alle urne di sabato

Si voterà in contemporanea con le elezioni europee ma il voto nel secondo weekend di giugno, in estate, potrebbe allontanare ulteriormente gli elettori. Gli sfidanti Marco Fioravanti (centrodestra) ed Emidio Nardini (centrosinistra) dovranno essere abili, quindi, a convincere il loro elettorato a non disertare le urne. E proprio per quel fine settimana elettorale è stato programmato Sestieri all’erta: piazza Arringo diventerà il palcoscenico naturale si svolgeranno i giochi fra sestieri, la gara del lancio di bomba (tipico lancio della scuola di sbandieratori ascolana che consiste nel lanciare la bandiera più alta possibile per poi riprenderla senza farla cadere a terra) e altri spettacoli. Giochi che potrebbero distrarre qualche elettore quintanaro?