ASCOLI - Giorni di riflessione per Marco Fioravanti, ma lasciando spazio anche alla formalizzazione della sua vittoria a mani basse per il ritorno a Palazzo Arengo. Con una firma, infatti, il primo cittadino ha concluso l’iter per la nomina a sindaco per il secondo mandato.

Ed è tornato a parlare dopo la festa post scrutini. «Tanto abbiamo fatto - ha sottolineato – e tanto altro vogliamo ancora fare. Ripagheremo, con i fatti, la fiducia che i cittadini ci hanno concesso ancora una volta. A breve verrà convocato il consiglio comunale per la nomina di assessori e consiglieri, poi la macchina amministrativa sarà pronta a lavorare a pieno regime, anche se nel frattempo abbiamo già ripreso con gli interventi di asfaltatura stradale in alcune zone. Resteremo vicini alla comunità. Sono felice di poter continuare questo fantastico percorso». E adesso restano da sciogliere gli ultimi nodi per la composizione del nuovo esecutivo dell’Arengo e disegnare anche il volto definitivo del consiglio comunale dove, per la prima volta, la maggioranza potrà contare su 25 consiglieri. Un volto che assumerà connotati diversi in base alla scelta degli assessori. I tempi? Con tutta probabilità già dalla prossima settimana dovrebbero sbloccare tutte le scelte, dopo la conclusione della verifica dei risultati elettorali.

La probabile giunta

Nella ricostruzione possibile delle scelte di Fioravanti, si delinea uno scenario-base della nuova giunta che nei prossimi giorni dovrebbe essere integrato con ulteriori innesti. L’idea prevalente è quella della riconferma, deleghe incluse, dei due assessori uscenti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: Marco Cardinelli di Fratelli d’Italia, che ha sbancato prima forza politica in assoluto per numero di voti, e Massimiliano Brugni che con la lista civica Noi Ascoli ha scavalcato anche partiti come Lega e Forza Italia, arrivando dietro le due corazzate (Fdi e la lista Fioravanti sindaco) legate direttamente a Fioravanti. Altri due posti assicurati, quelli di Alessandro Bono, terzo in assoluto per preferenze, a cui potrebbe essere riaffidata la presidenza del Consiglio oppure un assessorato, e di Domenico Stallone, assessore uscente che potrebbe tornare al suo posto o, in alternativa, presiedere il Consiglio. E siamo a quattro nomi certi. Poi ci sono i nomi probabili di Giovanni Silvestri della lista Forza Ascoli e Donatella Ferretti (Forza Italia). Gli altri 4 assessori da scegliere, invece, sarebbero tutti nuovi. In pole position ci sarebbero Attilio Lattanzi della lista Pensiero popolare piceno oltre alle due donne più votate nelle liste con il maggior numero di consensi, ovvero Francesca Pantaloni di Fdi e Laura Trontini della lista Fioravanti sindaco. Rebus ancora da sciogliere, invece, per il nono assessore, che dovrebbe essere una donna. Circolano i nomi di Barbara Pennacchietti (Fdi), Giovanna Cameli (Noi Ascoli), Manuela Di Micco (Noi Moderati), Maria Luisa Volponi (Ascoli Green). In realtà è ancora tutto da decidere e potrebbe anche arrivare una scelta a sorpresa, senza escludere soluzioni esterne.

Come cambia il consiglio

Con il nuovo consiglio comunale, arriverà anche un’ondata di rinnovamento delle presenze, rispetto all’ultima legislatura, trainata dalle scelte di Fioravanti e dai responsi delle urne. Nel dettaglio, Fratelli d’Italia, con 6 posti e Marco Cardinelli e Francesca Pantaloni destinati ad entrare in giunta, potrà contare su Barbara Pennacchietti, Marika Ascarini, Maurizio Simonetti e Claudio Damiani con l’ingresso anche di Lucio Ionni e Daniela Massi. Alla lista Fioravanti sindaco di Ascoli andranno, invece, 5 consiglieri. E qui, se Alessandro Bono sarà presidente del consiglio e Laura Trontini sarà assessore entreranno Alessio Poli, Giorgio Passerini, Emanuela Marozzi e Maria Paola Martellini. Qualora, invece, Bono dovesse entrare in giunta, entrerebbe anche Emanuele Angelini. Per Noi Ascoli, dando per certa la presenza di Brugni in giunta, entreranno in consiglio Giovanna Cameli, Emidio Premici e Piera Seghetti. Per la Lega, se Domenico Stallone sarà assessore, entreranno in consiglio Patrizia Petracci, Enrico Angelini Marinucci e Dario Corradetti. Quest’ultimo, invece, sarebbe escluso nel caso in cui Stallone divenisse presidente del consiglio. Poi con Giovanni Silvestri e Donatella Ferretti possibili assessori, entrerebbero in consiglio Patrizia Palanca e Stefano Cannella per Forza Ascoli e Alessandro Filiaggi per Forza Italia. Per Ascoli Green, invece, ci sarà Carlo Narcisi. Poi, in base alla scelta dell’ultimo assessore da individuare, potrebbe entrare un ulteriore consigliere. Per l’opposizione ci saranno Francesco Ameli, Manuela Marcucci e Angelo Procaccini per il Pd, Emidio Nardini, Andrea Dominici e Marta Luzi per Ascolto e partecipazione e Paola Petrucci per Ascoli bene comune.