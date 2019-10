Ascoli, scuola chiusa per il sisma e ferie cancellate dal Comune. Maestra vince in tribunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Una educatrice scolastica di una struttura comunale ha vinto la sua causa in appello nei confronti dei Comune diper quanto riguarda alcuni giorni di ferie tolti per via del, a cavallo dell’ottobre 2016 e il gennaio 2017.«A seguito dei giorni in cui ci fu prima il terremoto e poi anche la neve, mi sono stati tolti alcuni giorni di ferie che mi spettavano di diritto» dice l’educatrice scolastica, «il sindaco ordinò la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado durante quei giorni che furono difficili per tutti e noi siamo rimasti a casa 7 giorni. Durante questa settimana, un dirigente ci chiamò a casa dicendo di presentarci all’asilo, che era parzialmente inagibile, e di recarci a lavoro a non fare niente, visto che i bambini erano a casa e a spendere 7 ore di lavoro inutilmente» dice l’educatrice, «io non venni perché sapevo che l’asilo era chiuso, ma mi sono ritrovata i giorni di ferie tolti dalla mia busta paga».