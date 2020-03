Il Corriere Adriatico a casa tua. Ecco le edicole del Piceno che consegnano il giornale a domicilio

ASCOLI - Quelli che l'emergenza la vivono aperti. Imprenditori e lavoratori del settore alimentare, del servizio pubblico essenziale, medici, personale sanitario e amministrativo degli ospedali, volontari, uomini e donne delle forze dell'ordine, operai delle aziende che sfornano beni per la sopravvivenza di tutti noi (se abbiamo dimenticato qualcuno nessuno ce ne voglia): l'Italia del tutto chiuso per coronavirus conta su di loro. E nel Piceno al fianco della gente si schierano ancora più del solito gli edicolanti che si sono impegnati a consegnare il Corriere Adriatico a casa di chi ne fa richiesta. Basta chiamare e comunicare l'indirizzo, la copia del quotidiano delle Marche arriva sulla porta di casa.

Ecco la lista di chi fa parte della squadra e i numeri di telefono per contattarli.

​

Edicole Ascoli:

La Casetta, via degli Iris, 360/217235

Brunori, via Angelini, 328/7906091

Ranucci, via Napoli, 349/8312987

Pignoloni, piazza Giacomini, 393/2359094

Jolly; viale De Gasperi 0736/261289

Sestili, viale Federici 333/5668833



Edicole San Benedetto

Pompili, via Montebello, 342/9901523

Straccia-Angelini, stazione ferroviaria, 0735/582838

Fabiano, viale Moretti, 338/3857354



Edicole Ripatransone

Amabili, 349/6236244



Edicole Alba Adriatrica

Roberto, 339/2773698

Ultimo aggiornamento: 16:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA