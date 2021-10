E' morto Duilio uno dei decani dei farmacisti piceni. La sua attività va avanti da oltre 50 anni

ASCOLI - E' morto all'età di 98 anni il dottor Duilio Pallotta, 98 anni , che avviò nel 1968 la farmacia , rilevata dalla dottoressa Rogani ed inizialmente ubicata a porta Cappuccina. Oggi la struttura , posizionata dal 1982, in via S. Emidio rosso , è diretta dal figlio Massimo, consigliere di Federfarma Ascoli. Il presidente provinciale Gianni D'Aurizio ha ricordato, anche a nome di tutti i colleghi " professionalità ed attenzione al cliente le qualità che hanno sempre caratterizzato l'impegno del dottor. Duilio , figura che ha segnato con la sua signorilità e capacità molti decenni di servizio come farmacista". Ha concluso precisando “ Pallotta ha incarnato in sè tutte le caratteristiche salienti del professionista in camice bianco, sempre disponibile a dispensare consigli, suggerimenti e le giuste parole di umanità per far accettare un percorso terapeutico”.

