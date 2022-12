ASCOLI - E’ tutto pronto per la Fiera di Natale, probabilmente la più grande delle Marche. Dalle 8 sino alle 20 la manifestazione tornerà ad essere allestita nel centro storico di Ascoli dopo due anni di assenza a causa delle conseguenze del Covid. Saranno circa duecento gli espositori provenienti da tutta Italia che saranno presenti, questa volta in numero inferiore rispetto al passato a causa dei cantieri per sismabonus e superbonus nella parte più antica della città.

Le alternative

Ci saranno meno bancarelle in corso Vittorio Emanuele ma l’Arengo ha pensato di recuperare in altri luoghi sinora non interessati dalla fiera, in particolare in viale De Gasperi. Si spazierà dall’artigianato alla gastronomia, dall’abbigliamento agli accessori, dagli elettrodomestici agli animali, così suddiviso: 15 stalli in via del Trivio, 35 in piazza del Popolo, 16 nel Chiostro di San Francesco, 12 in via Ceci, 8 in via d’Ancaria, 6 all’inizio di Corso Trento e Trieste, 6 in piazza Santa Maria Intervineas, 17 in via Lungo Tronto Bartolomei, 1 in via XX Settembre, 13 in via Dino Angelini, 10 in Piazza Roma, 41 in Corso Vittorio Emanuele, 2 dietro al Duomo, 23 in Viale De Gasperi. Con la fiera ci saranno limitazioni al traffico a partire dalle 5 del mattino. Un centro storico che sarà chiuso all’altezza del ponte di Campo Parignano, dopo il ponte di Porta Maggiore e all’altezza del teatro Romano di Porta Romana. In occasione delle festività 2022 in città la Fiera di Natale non sarà tuttavia l’unica iniziativa volta a recuperare le tradizioni .



Il concorso

Ieri mattina il direttivo dell’associazione “Futura Aps”, presieduto da Luca Carboni, affiancato da Valerio Manfroni, Valerio Sabatini e Sara Bucci, hanno presentato la seconda edizione del concorso natalizio “Il mio presepe”, incentrato su scatti fotografici del proprio presepe di casa. Come lo scorso anno, quando parteciperanno cento concorrenti, anche stavolta l’intento è di premiare il presepe più bello, legato ai canoni del passato, grazie all’invio di tre fotografie del proprio presepe, tra cui il particolare della Natività, entro il 26 dicembre. Una commissione valutatrice selezionerà i migliori lavori, che saranno premiati con buoni spesa. Il 15 gennaio, invece, saranno premiati i primi tre classificati, all’interno dell’atto finale di un concorso finanziato da Ecoinnova. Sempre durante le imminenti feste, alcuni componenti di “Futura Aps” si recheranno nel reparto di pediatria per donare regali ai piccoli degenti, grazie alla collaborazione attuata con l’impresa Turla Costruzioni. Per maggiori informazione il numero whatsapp 39 328 783 6744.



