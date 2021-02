Due giovani stranieri restituiscono un portafogli rinvenuto in centro

ASCOLI - L’onesta non conosce confini. Un anziano, residente in centro stoico, aveva smarrito in piazza Arringo il proprio portafoglio che conteneva i documenti personali ed diverse decine di euro.

Nel rimetterlo nel taschino interno del cappotto gli era inavvertitamente caduto. Un familiare è stato contattato dai vigili urbani che lo avvertivano del fatto che il portafogli del padre era stato rinvenuto da due ragazzi extracomunitari, studenti o forse richiedenti asilo, che lo avevano consegnato agli agenti della municipale. Il contenuto del portafogli non era stato toccato ed i familiari dell’anziano signore intendono ringraziare gli autori del gesto, di cui non conoscono le generalità.

