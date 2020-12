Traffico di cocaina, sei arresti all'alba degli agenti della squadra mobile

ASCOLI - E' in corso da questa mattina un'operazione antidroga da parte degli agenti della squadra mobile di Ascoli i quali stanno eseguendo sei ordinanze di custodia su un traffio di cocaina nel Piceno e in Abruzzo. Gli arresti sono scattati già all'alba di oggi e sono tuttora in corso con l'impiego di unità cinofile e l'ausilio del reparto prevenzione crimine di Pescara. Le ordinanze riguarderebbero sei persone, tra cui un marocchino, quattro romeni (appartenenti ad un'unica famiglia) ed una ragazza italiana. Maggiori dettagli verranno forniti in una conferenza stampa convocata in Questura.

