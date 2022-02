Accordo Arengo-Pas, il dormitorio Sant'Emidio off limits agli ubriachi o a chi usa droghe

ASCOLI - Stretta di mano, tra Arengo e Polo assoglienza e solidarietà (Pas), per regolamentare l’utilizzo della nuova casa di pronta accoglienza con dormitorio, in piazza Sant’Emidio (davanti ai giardini vescovili, dietro piazza Arringo) anche per le emergenze sociali che l’amministrazione comunale segnalerà.

Con questo regolamento, condiviso dal presidente del Pas, Pino Felicetti, con il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni, si vanno a definire i criteri e le norme per regolamentare l’accesso alla struttura, anche al fine di evitare ingressi notturni o di persone in stato di ebbrezza, oppure che creino disordini o siano senza documento di identità. In questo modo, con apposita convenzione, l’Arengo, garantendo un sostegno economico prestabilito al Pas, che gestisce la struttura, potrà utilizzare fino a 4 dei 7 posti letto disponibili nel dormitorio per aiutare persone indigenti e senzatetto. E non manca, nel regolamento di accesso alla casa di pronta accoglienza, anche una parte che definisce l’utilizzo di tutti i protocolli previsti per l’emergenza pandemica.



La convenzione che è stata stipulata dall’Arengo e dal Pas, con annesso regolamento, avrà efficacia per il periodo più freddo, al fine di garantire l’assistenza alle persone senza fissa dimora in difficoltà e a rischio presenti nel territorio comunale in correlazione all’esposizione alle temperature invernali. La scadenza della convenzione è fissata, quindi, per il prossimo 30 aprile. Tra le regole definite per l’accesso degli ospiti alla struttura, si stabilisce che non possono essere accolti coloro che si presentino in stato di ubriachezza o alterazione dovuta a sostanze tossiche, provochino disordini, si presentino oltre l’orario di chiusura della struttura, si presentino senza un documento di riconoscimento valido o non intendano servirsi del dormitorio per tutta la notte. L’Arengo potrà collocare ogni giorno, nella struttura, 4 persone e fino a 7 qualora ci sia la disponibilità. Le persone potranno accedere, su indicazione del Comune, dalle ore 20 alle 21. Dopo tale orario, l’ammissione potrà avvenire, in caso di posti letto disponibili, solo se l’ospite sarà accompagnato dalle forze dell’ordine (carabinieri, polizia, vigili urbani). Gli ospiti della struttura dovranno uscire la mattina dopo entro le 8 portando via con loro tutti gli indumenti e gli oggetti personali.



I fruitori saranno sottoposto a misurazione della temperatura e potranno accedere in caso di tampone negativo entro le 48 ore precedenti. Durante la notte sarà sempre presente un assistente specializzato per risolvere eventuali problemi. Per chi dovesse permanere più giorni nella struttura è previsto un tampone ogni 48 ore, oppure ogni 15 giorni se in possesso di green pass.

