Donna si spegne all'ospedale, la famiglia decide di donare gli organi

ASCOLI - Da un grande dolore è scaturito un grande gesto di altruismo in grado di salvare altre vite. La generosità di un’ascolana di 79 anni morta nella notte tra mercoledì e giovedì a seguito di una emorragia cerebrale ha consentito di ridare speranza a chi affetto da patologie serie era in attesa da tempo di un trapianto. A ridare la vita ad alcuni di loro è stata la settantanovenne ascolana che in più di una occasione aveva manifestato ai suoi cari la volontà di donare gli organi, qualora fosse stato possibile.E sono stati proprio i figli, subito dopo aver appreso la notizia che per l’anziana non c’era più niente da fare, a dare seguito alla volontà della madre concedendo il consenso all’espianto degli organi. A quel punto è stata attivata la procedura, disposta dalla dottoressa Maria Teresa Claser, coordinatore locale per i prelievi di organi e tessuti. Immediatamente la direzione sanitaria dell’area vasta 5 ha provveduto a convocare il collegio medico per l’accertamento della morte cerebrale della donna.Sono state due equipe chirurgiche, una dell’ospedale Le Molinette di Torino e l’altra dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona a procedere al delicato intervento per prelevare il fegato e le cornee.