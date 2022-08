Si allontana per scattare foto, donna scompare in montagna durante un'escursione con marito e due figli piccoli

ASCOLI - Stava facendo un'escursione sui Monti Sibillini, si è allontana dal marito e dai due figli di 3 e 5 anni per scattare alcune foto. E non è più tornata indietro. Una turista di 42 anni, originaria di Roma è come svanita nel nulla. Da questo pomeriggio alle 17 non si hanno più notizie di lei: la stanno cercando ovunque i vigili del fuoco, i carabinieri, i carabinieri forestali e il soccorso alpino. Da poco si è alzato in volo anche un elicottero dell'Aeronautica militare specializzato nel volo notturno. Le squadre di ricerca non si fermeranno fino a quando non l'avranno trovata. La donna è scomparssa sulle montagne dei Sibillini nel territorio di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli.

Turista si è allontanata per scattare le foto ed è svanita nel nulla

Il marito ne ha denunciato la scomparsa intorno alle 17 rientrando in frazione Quintodecimo, dove era iniziata l'escursione sui Sibillini in un percorso adatto alla giovanissima età dei bambini. Secondo le prime informazioni la famigliola si sarebbe inoltrata in un bosco nelle vicinanza della frazione Umito: la donna non ha con sé il telefonino, lasciato al marito al momento di andare a scattare qualche foto nella zona dove si erano fermati per far riposare i piccoli: con loro era rimasto il padre che poi ha dato l'allarme ma ha potuto farlo solo in paese, avendo avuto difficoltà con le linee telefoniche cellulari nella zona dove la moglie è scomparsa.