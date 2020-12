Il Covid uccide parroco ed ex professore di religione al liceo scientifico

ASCOLI - E’ morto nella notte all'ospedale Madonna del Soccorso di S.Benedetto del Tronto, dove era ricoverato da circa un mese per il Covid19, don Ubaldo Leonetti. Aveva 76 anni. Don Ubaldo era nato ad Amatrice il 2 marzo del 1944, e dopo gli anni del Seminario, fu ordinato sacerdote dal vescovo Marcello Morgante il 20 dicembre 1969 presso la Chiesa del Carmine in Ascoli Piceno. Dopo un periodo come viceparroco presso la parrocchia dei Ss. Filippo e Giacomo in Città, il 1 ottobre 1972 fu nominato parroco di San Nicola in Pietralta e di San Martino in San Martino di Acquasanta. Il 26 novembre 1995, Mons. PierLuigi Mazzoni lo nominò parroco di S.Lorenzo in Castel Trosino e Amministratore parrocchiale di S. Vito in Valle Castellana. Per tanti anni fu docente di religione al liceo scientifico “Orsini di Orsini.

