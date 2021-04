Parroco stroncato dal Covid e in un'altra chiesa scoppia un focolaio con sacerdote e fedeli infettati

ASCOLI - E' morto per Covid all'età di 73 anni da pochi giorni compiuti, il parroco di Poggio di Bretta, don Giuseppe Bachetti. Aveva celebrato l'ultima messa la domenica delle Palme. All'inizio come aveva annunciato sui social accusava solo febbre e tosse ma poi le sue condizioni sono peggiorate. Una settimana fa il ricovero nel reparto di rianimazione all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto dove poi è morto. Un cluster invece è stato segnalato in un'altra chiesa a Monteprandone dove il sacerdote e alcuni fedeli si sono infettati durante la messa pasquale.

