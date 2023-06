ASCOLI - Visto il successo popolare dei veglioni organizzati in piazza del Popolo il 22 e 23 aprile, l’Arengo prosegue su questo filone attraverso la creazione di un altro party danzante a ingresso libero. Accadrà la sera del 16 giugno, quando si accenderanno le luci all’aperto per far ballare nuovamente gli ascolani, questa volta in una diversa location del centro storico. Con l’organizzazione affidata alla “Event” di San Benedetto, la nuova festa sarà allestita in piazza Arringo e sarà dedicata nuovamente al repertorio vintage da discoteca.

L’appuntamento vedrà sul palco Pippo Palmieri e Wender, due dei protagonisti dell’amatissimo programma radiofonico “Lo Zoo di 105”. L’evento sarà di nuovo rivolto ai non più giovanissimi e dopo la prima notte organizzata un mese e mezzo fa presso il salotto cittadino, incentrata sul miglior repertorio dance degli anni ’80, questa volta si avvarrà delle hits che hanno fatto ballare il decennio successivo. Accompagnato dal flano che annuncia “ Una notte in cui si balleranno i mitici anni ‘90”, la festa punta allo stesso pienone registrato nelle due ultime occasioni.

L’obiettivo del Comune, soprattutto mediante la volontà dell’assessore Monia Vallesi, è quello di far divertire e svagare la popolazione del territorio, soprattutto dopo le ristrettezze avvenute negli ultimi anni a causa del Covid. L’idea di invitare i protagonisti del programma più divertente e ascoltato d’Italia pone le sue basi anche per richiamare un pubblico di 40-50enni anche da tutto il Piceno, invitandoli a scalmanarsi in una piazza sinora pochissimo sfruttata da concerti ed eventi rumorosi a causa della presenza del Duomo e di palazzo vescovile.

Le due manifestazioni avvenute ad aprile, nonostante il parere non proprio entusiasta delle associazioni culturali, hanno poi ricevuto invece grandi consensi dai partecipanti, felici di ballare gratuitamente nel cuore della città e, nel caso dell’appuntamento vintage, di ricordare i brani della loro adolescenza e gioventù. La serata del 16 giugno, secondo i propositi dell’organizzazione, così come avvenne in piazza del Popolo, permetterà di far lavorare anche i commercianti.



“Lo Zoo di 105” è una trasmissione radiofonica in onda di pomeriggio dal lunedì al venerdì su Radio 105 e si compone principalmente di scenette “recitate” con l’aiuto dei distorsori vocali, che permettono ai mattatori di interpretare più personaggi e fare scherzi telefonici.