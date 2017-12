Gli negano la visita medica Detenuto appicca il fuoco in carcere ed è condannato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Il giudice Barbara Bondi Ciutti del tribunale di Ascoli ha condannato per incendi doloso ai quattro mesi M. C., pescarese di 37 anni, già in carcere per traffico di droga. Sembrerebbe che il motivo che lo spinse nell’agosto 2015 ad appiccare il fuoco nella cella fosse riconducibile al prolungato ritardo per una visita medica che in precedenza aveva richiesto. Per sollecitarla, M. C. pensò di spaccare degli sgabelli di legno ed alcuni cestini di plastica. Poi, dopo averli avvolti nelle lenzuola, appiccò il fuoco. Per fortuna il fumo denso fece scattare l’allarme consentendo agli agenti della polizia penitenziaria di poter intervenire tempestivamente con degli estintori e in breve circoscrissero le fiamme. Oltre ad aver innescato l’incendio doloso il detenuto era accusato di interruzione di pubblico servizio.