Rissa in carcere nell'ora d'aria per motivi razzistici Condannati dieci detenuti

ASCOLI - Furibonda rissa nel carcere di Marino del Tronto ad Ascoli fra detenuti durante l'ora d'aria. Il giudice Marco Bartoli ha emesso la sentenza di condanna per dieci di loro – pena minima un anno ad un massimo di due anni e due mesi – mentre l’albanese Edvaldo Nanusgi è stato assolto in quanto il magistrato ha ritenuto che non avesse preso parte al pestaggio. Hakik Guri, trentaquattrenne albanese, Hafed Kalbpousso, venticinquenne tunisino, Jamil Nasri, algerino di 33 anni, Rajebe Alma, algerino di 44 anni come Kamel Jmal di 29 anni, Hamza Ben e Karim Bari, entrambi marocchini ventottenni, Bashkim Tusha, trentasettenne albanese, e Mohamed Akid, tunisino di trentasettenne anni, tutti coinvolti nella rissa che scoppiò nel mese di giugno 2015. A farla degenerare furono presumibilmente motivi di ordine razziale. Si era creata nel carcere una contrapposizione che vedeva da una parte il gruppo composto dagli albanesi e dall’altra quello dei nordafricani, tunisini e marocchini.