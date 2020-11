Ascoli, sorpresa alla guida con un tasso alcolemico sei volte superiore

ASCOLI - I carabinieri della compagnia di Ascoli Piceno, hanno fermato e controllato una cinquantenne ascolana, colta alla guida della sua utilitaria in centro cittadino con un tasso alcolemico 6 volte superiore al limite consentito, misurato con la strumentazione in dotazione. Sempre nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, a Cupra Marittima i carabinieri della locale stazione hanno sorpreso un 49enne del posto alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. In entrambi i casi si è provveduto al ritiro della patente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA