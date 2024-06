ASCOLI - I giardini pubblici di corso Vittorio Emanuele, anche grazie alla recente cura del verde messa in atto dall’Arengo mediante la ditta Panichi, rappresentano un’invidiabile oasi di verde in pieno centro. Un’area recentemente tornata ad attrarre curiosi anche per via della scultura che Giuseppe Cordivani ha dedicato a Costantino Rozzi e della Rosa dell’artista Marco Lodola disegnata da Franco Battiato per conto di Elisabetta Sgarbi.

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE DELLA POLIZIA Agli arresti domiciliari continuava a spacciare: in carcere una coppia nell'Ascolano

La statua

Purtroppo, quest’area non viene risparmiata dagli atti vandalici, così come dimostrano le condizioni della statua dedicata a Vittorio Emanuele II, vittima di amputazioni. I primi atti di vandalismo risalgono a diversi anni fa, ma la statua si presenta agli occhi del visitatore ancora con quegli sfregi a cui si aggiungono recenti ferite. A confermarlo sono stati gli obiettivi dei visitatori che giunti nel capoluogo piceno si lasciano attrarre dall’imponente monumento, realizzato nel 1882 da Nicola Cantalamessa Papotti, in un primo periodo collocato in piazza Arringo, davanti all'ingresso di palazzo comunale. Mancano la spada e parte della mano della figura in travertino di Vittorio Emanuele II di Savoia. Negli ultimi anni, sono anche sparite anche quasi tutte le lettere che sotto il basamento ne indicano il nome. Rimane il fatto che nessuno ha mai pensato di porre rimedio allo sfregio, così come è avvenuto a proposito della mandibola della scultura del leone posta ai piedi dell’opera dedicata all’ex regnante, ora totalmente assente.

Le panchine

Che la pietra ascolana presente nell’area verde in oggetto sia stata presa di mira nel tempo da scriteriati ci viene suggerito da quel che rimane delle panchine sulle quali un tempo era possibile sedersi e ammirare l’intero scenario scultoreo. Oggi rimangono solo alcune pietre isolate, mai sostituite da panchine analoghe o da sedili in legno. Dunque, è urgente pensare che una parte del contesto legato al verde di corso Vittorio Emanuele sia più che mai bisognoso di un restyling, anche per evitare che i visitatori possano continuare a trovarsi davanti il risultato di danneggiamenti gravi e di fatto mai affrontati.