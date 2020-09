Erbacce, transenne e impalcature: le vie del centro nell'abbandono

ASCOLI - Una città sempre più preda del degrado. E non si tratta soltanto di monumenti ed edifici oggetto di vandalismo, pratica evidentemente molto diffusa ad Ascoli. Se al risultato dei tanti, troppi gesti di inciviltà messi in atto da ignoti aggiungiamo quello relativo al decadimento dovuto all’usura del tempo e all’abbandono sovente di strade e palazzi, allora il disfacimento con cui il capoluogo piceno appare ai turisti diventa preoccupante.

LEGGI ANCHE:

E sono proprio loro, i visitatori di questa estate 2020 ad aver messo in evidenza i numerosi “buchi neri” che si trovano di fronte quando approdano nello straordinario centro storico cittadino. A cominciare dalla situazione che emerge in via Vezio Catone, dopo venti anni di transenne, decisioni municipali e paura esternata dai residenti, in uno scenario di estrema gravità. Non solo per la diffusa vegetazione che si è impossessata della strada, un tempo una delle più belle e suggestive della Piazzarola.



L’allarme

Il palazzo diroccato appare sempre più ferito e pericolante, al punto che le associazioni ambientaliste in questi giorni hanno lanciato un allarme senza precedenti. Il coordinamento antidegrado sui social pubblica le tristi immagini della via “ferita” e della “giungla” creatasi in pieno centro storico. «Adesso sono stati superati tutti i limiti: di decoro, decenza, timori per la salute e l’incolumità pubblica» sottolineano su Facebook i membri del gruppo, mettendo in rilievo una situazione che si trascina, con aspetti sempre più’ preoccupanti, da oltre venti anni. «Era il 2000 quando abbiamo messo in rilevo per la prima volta la pericolosità del palazzo e speravamo che si intervenisse prima che fosse troppo tardi: cosa si aspetta ancora?» scrivono sui social network, sottolineando che i rampicanti non possono che peggiorare il quadro legato alle diffuse lesioni della casa diroccata. Nonostante le tante ordinanze sindacali per metterlo in sicurezza, i diversi interventi di vigili del fuoco, dei vigili urbani e dei tecnici comunali con dettagliate relazioni, il monitoraggio costante da parte di studiosi, le condizioni del palazzo di via Vezio Catone sono più gravi che mai, al punto che è stato chiesto al Comune il divieto del passaggio lungo la strada, il cui muretto è in parte crollato da mesi. «Non è la casa degli orrori, ma poco ci manca» asserisce un gruppo di abitanti della zona, che da troppo tempo si lamenta della tante difficoltà nel vivere in un’area così a rischio.

Altri esempi

Ma il biglietto da visita per i turisti che approdano nel capoluogo piceno comprende purtroppo anche altre situazioni imbarazzanti come tutto l’edificio a ridosso del primo tornante della strada che dal ponte di Porta Maggiore conduce agli ex mulini, da tempo immemore lasciato in uno stato inqualificabile o la parte finale di via delle Torri, le cui costruzioni sembrano reduci da un sisma avvenuto il mese prima. Sino a particolari più piccoli ma comunque significativi, quale l’iscrizione in travertino che indica la presenza di via Cairoli, completamente rovinata al punto di impedire ai turisti di potersi orientare nella visita cittadina.

