Show in tv dell'ascolano Danilo a "Tu si que vales”, Gerry Scotti lo vuole nella sua scuderia

ASCOLI - Ascolani protagonisti sul piccolo schermo. Ad una settimana dalla fortunata partecipazione del gruppo musicale “N’Ice Cream”, il capoluogo piceno di nuovo sotto i riflettori di “Tu si que vales”, il programma tv del sabato sera di Canale 5. Stavolta, ad esibirsi nella vetrina ideata da Maria De Filippi c’è stato un simpaticissimo ascolano, Danilo Amici, dotato di due grandi passioni, entrambe messe in pratica davanti alla giuria composta da Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Sabrina Ferilli e Gerry Scotti. Il 36enne si è presentato sul palco per sfoggiare le sue doti artistiche, sempre accompagnato da grande autoironia. Al termine della prova, il pubblico ha votato la sua esibizione, tributando a lui il 62% delle preferenze. Gerry Scotti ha scelto l’ascolano per entrare nella sua scuderia con il nome di “Malesian Tiger"

