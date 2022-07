Un architetto e cake designer è la dama del sestiere di Porta Maggiore

ASCOLI - Una fedelissima al corteo della Quintana. Si tratta di Claudia Corradetti, la bionda dama 34enne dell’edizione di luglio della Quintana per Porta Maggiore, è stata presentata dal capo sestiere Marco Regnicoli. L’affascinante architetto, legatissima al quartiere, ha spiegato di essere da sempre innamorata della Quintana, sia come spettatrice che come protagonista della vita del sestiere. «Sono nata a Porta Maggiore e attendo a breve di tornarci a vivere con la casa che stiamo allestendo» ha esordito la prima signora neroverde del 2022, parlando dei nuovi progetti legati alla famiglia da poco formata, dopo essersi sposata con Gianmarco e successivamente la nascita di due bambini, Mattia ed Enea". Claudia oltre ad essere architetto è anche cake designer.