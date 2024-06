ASCOLI Nasce nuova luce dalle macerie del sisma. Le panchine all'interno del giardino dell'ex complesso di San Domenico saranno realizzate grazie ai calcinacci e al materiale di risulta derivante dalle demolizioni. Così una parte del progetto di Centauroos prende forma. La startup fondata nel 2018 da Roberto Cognoli, Marco Galasso e Giovanni Marinelli, attraverso tecnologie avanzate di stampa 3d, recupera, rilavora e rigenera le macerie del cratere, dando loro nuova vita in chiave di sostenibilità, territorialità, identità di comunità, nella valorizzazione della tradizione, con l’orizzonte proiettato nel futuro. L'idea è promossa dall'impresa ascolana Panichi srl.

La mission

Centauroos è una nuova prospettiva per una rigenerazione sostenibile. «Sostenibilità dei processi, delle scelte e degli sviluppi aziendali: questa la mission – spiega Stefano Panichi -. Sono molteplici le potenzialità nel campo dell'edilizia, dell'arredo urbano e del design». E a breve sarà possibile vedere le prime realizzazioni proprio nel centro storico di Ascoli. «È il risultato di una commessa ottenuta dal Consorzio San Domenico nell’ambito del Pinqua: oltre alle panchine, dal 28 giugno ci sarà anche un totem informativo, realizzato con la stessa metodologia, in piazza Roma, dove saranno proiettate le immagini dell'avanzamento del cantiere. Il progetto è reso possibile grazie alla collaborazione che Centauroos ha avviato con il designer Ernesto Cesario» aggiunge Panichi. Il progetto della startup è stato presentato in occasione dell'evento “Ripensare, riciclare, ri-costruire”. «L'impresa Panichi sposa una startup innovativa favorendo il connubio tra imprenditorialità, ricerca e innovazione, in linea con le molteplici azioni in ottica green intraprese dalla nostra amministrazione – sottolinea il sindaco Marco Fioravanti -. È un vero e proprio modello di sviluppo nella direzione della transizione ecologica». «È fondamentale il ruolo della cultura di impresa per creare la giusta filiera che possa inserire le macerie in un processo di circolarità, sottolineando come l’approccio sperimentale che rientra appieno nella filosofia del Laboratorio Appennino centrale sia imprescindibile perché l’obiettivo è di ricostruire innovando e innovare ricostruendo» sostiene il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli.

La collaborazione

«Determinante è la sinergia tra università, imprese, ricerca - dichiara l’onorevole Giorgia Latini -. In Parlamento prosegue l'iter di una proposta di legge, a mia prima firma, che possa insediare ad Ascoli la sede della Scuola superiore dell'Italia centrale, in collaborazione con la Politecnica delle Marche, le università di Perugia e L'Aquila». «Un progetto come Centauroos può trasformare il dramma delle macerie del terremoto in elemento di rinascita e rigenerazione» chiosa il presidente di Confindustria, Simone Ferraioli. E l'università risponde all'appello: totale il supporto e l'affiancamento da parte di Politecnica e UniCam, con la sua Scuola d'Architettura e Design. «L'intento è combinare una tecnica di costruzione tradizionale con metodi di produzione avanzati, attraverso la realizzazione di una serie di elementi, frutto di rilavorazione di macerie attraverso la stampa 3d, modulari componibili personalizzabili assemblabili e riutilizzabili per un nuovo modo di costruire e ricostruire. Di rilievo nella progettualità dei tre la salvaguardia dell’identità territoriale e di comunità dei borghi, soprattutto quelli colpiti dagli eventi sismici del 2016» spiegano i fondatori di Centauroos, gli architetti Roberto Cognoli, Marco Galasso e Giovanni Marinelli.