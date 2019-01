Dà fuoco a un sacco di rifiuti pieno di stracci insaguinati. La polizia lo ferma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Un uomo è stato accompagnato in questura dagli agenti della squadra volanti di Ascoli che è intervenuta in pieno centro dopo che sul posto era giunta una squadra dei vigili del fuoco. Ad allertare i pompieri era stata una residente della zona dei Filarmonici che vedendo delle fiamme vicino ad un’auto alimentata a gpl, temendo il peggio, ha chiamato il 115.Quando i vigili sono giunti sul posto, hanno provveduto a spegnere un sacco della spazzatura che conteneva indumenti che era stato dato alle fiamme. Nel frattempo, gli agenti della polizia hanno provveduto ad identificare un uomo che si trovava in zona. Notando alcuni stracci e fazzoletti sporchi di sangue rinvenuti vicino al sacco dato alle fiamme, i poliziotti stanno cercando di capire se i due fatti siano collegati e se non sia avvenuta una colluttazione.