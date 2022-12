ASCOLI - Dovranno pervenire entro il 22 dicembre, a Palazzo Arengo, le offerte per la progettazione della nuova curva sud allo stadio Del Duca. Dopo che l’Ufficio ricostruzione Marche ha confermato lo stanziamento di un contributo di 3,5 milioni di euro, dal fondo per le opere pubbliche post sisma, l’Arengo ha subito predisposto la gara per affidare l’incarico per il progetto definitivo ed esecutivo della nuova struttura che accoglierà i tifosi dell’Ascoli calcio. E si cerca di stringere i tempi.

Per questo motivo, su indirizzo del sindaco Marco Fioravanti, l’Arengo ha già predisposto nel bilancio l’anticipazione della somma necessaria, pari a 500mila euro, per l’incarico progettuale, in attesa poi di incassare il contributo.



Il 28 dicembre, la commissione preposta aprirà le offerte pervenute che poi verranno valutate per individuare il vincitore della gara. Lo studio tecnico che si aggiudicherà l’affidamento avrà, dalla sottoscrizione del contratto, 60 giorni consecutivi per completare il progetto e, dopo l’approvazione dello stesso, presumibilmente entro marzo 2023, si potrà avviare l’iter per la gara di appalto dei lavori. Per arrivare all’apertura del cantiere. Per l’intervento di ricostruzione della curva è stata prevista una spesa pari a 4,5 milioni, quindi con circa un milione di euro di risorse aggiuntive da individuare.



Facendosi forza del finanziamento da 3,5 milioni, l’Arengo si accinge a sbloccare la progettazione definitiva di quella che sarà la nuova curva sud. Si è, quindi, attivata la procedura, con relativo bando, attraverso una gara europea a procedura telematica aperta, con la quale si affideranno i servizi di ingegneria ed architettura relativi al progetto di fattibilità economica e al progetto definitivo, con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di ricostruzione della curva sud. Con un importo totale dei lavori da progettare previsto in 4,5 milioni. Entro le 16 del 22 dicembre dovranno pervenire a Palazzo Arengo – con procedure telematiche – le offerte dei vari studi tecnici disponibili ad elaborare il progetto. Il 28 dicembre, si apriranno le offerte pervenute per poi procedere, a seguire, con la valutazione delle stesse. Presumibilmente, già entro gennaio, dovrebbe essere ufficializzata l’aggiudicazione dell’incarico, con i progettisti che avranno massimo 60 giorni di tempo per concludere la progettazione e consegnarla all’amministrazione comunale. Il tassello successivo sarà, dunque, quello dell’approvazione in giunta del progetto definitivo che potrebbe avvenire entro marzo o al massimo ad aprile. Da quel momento, si aprirà la procedura per l’appalto dei lavori e la successiva apertura del cantiere.



Si entra nel vivo, dunque, dell’operazione di ricostruzione della curva sud che, dopo vari decenni di storia calcistica era stata demolita a causa della riscontrata inagibilità a seguito delle scosse telluriche del 2016 e 2017 che avevano aggravato lo stato della struttura. E ora si è aperta anche in maniera concreta la strada che porta verso la realizzazione della nuova gradinata sul lato sud dello stadio Del Duca, in linea con la tribuna est Mazzone, ricostruita da qualche anno. In realtà l’amministrazione attuale aveva voluto lanciare già un segnale nel luglio 2021, quando il consiglio comunale aveva approvato la delibera sugli equilibri di bilancio nella quale era stato inserito anche lo stanziamento per l’affidamento dell’incarico per il progetto preliminare. Affidamento poi avvenuto nel successivo mese di dicembre. E ora, dopo diversi mesi dalla presentazione all’Ufficio ricostruzione della richiesta di contributo, da parte dell’Arengo, è arrivato nel novembre scorso lo stanziamento di 3,5 milioni.