ASCOLI - Buone notizie sui fondi post terremoto grazie all’impegno in prima persona del commissario alla ricostruzione, Guido Castelli. La prima farà felice le migliaia di tifosi dell’Ascoli. Oggi, infatti, si riunisce il comitato istituzionale sisma durante il quale verrà annunciato il finanziamento di sette milioni di euro per il rifacimento della curva Sud Rozzi dello stadio Del Duca.

Si tratta dei 3,5 milioni che il sindaco Fioravanti aveva annunciato in consiglio comunale ma che non erano stati ancora ufficializzati e di altre 3,5 che mancavano per portare a termine i lavori e che Castelli è riuscito a trovare. Nel frattempo è stato aggiudicato ufficialmente l’incarico per la progettazione che è stata affidata al raggruppamento temporaneo di progettazione denominato proprio “ Curva Sud Ascoli”. Secondo il cronoprogramma i lavori dovranno essere conclusi entro 5 anni.



La seconda notizia positiva riguarda il ponte pericolante dell’Ancaranese. La settimana scorsa è stato chiuso per le prove di carico e si è avuto già un assaggio di quello che potrebbe succedere: code chilometriche sulla Salaria. Il presidente Loggi ha bussato a tutte le porte per chiedere il finanziamento trovandole chiuse. Per fortuna non tutte. Per il ponte è previsto infatti un finanziamento di 7,6 milioni che sommati ai tre della Provincia consentirà la demolizione e la ricostruzione di un ponte piastrellato. L’attuale ponte vetusto è costituito da due infrastrutture: una in muratura e l’altra in calcestruzzo su cui si stanno effettuando delle verifiche tecniche per valutare la capacità di sopportare il traffico nel momento in cui si andranno a realizzare gli interventi di manutenzione sul ponte in muratura già previsti. Il ponte sull’ Ancaranese attualmente assicura il collegamento tra la Mezzina, l’Ascoli-Mare e il vicino Abruzzo alla zona industriale di Ascoli. In attesa della demolizione il tratto in cemento armato potrebbe diventare a senso alternato con limiti di peso e di velocità per l’accesso dei veicoli.



Infine la terza bella notizia è il finanziamento di 4 milioni di euro per gli impianti sciistici a Monte Piselli. Già sono stati stanziati 5 milioni dal Cis e 3 dalla Regione Abruzzo. L’impegno complessivo di spesa ammonta a 22 milioni di euro che comprende il nuovo impianto di risalita, passando per l’Intermedia che sosterrà la quota neve con il rinnovo dell’importante sciovia “campetto” e del rifugio Walter Pizi. L’idea è di una completa riqualificazione e valorizzazione del comprensorio di monte Piselli per creare un centro di livello, capace di attrarre turisti sia d’inverno sia d’estate. La parola d’ordine è destagionalizzare. Dopo il vertice del comitato istituzionale sisma l’ultimo passaggio sarà la firma dell’ordinanza da parte del commissario alla ricostruzione, Guido Castelli. Praticamente un rigore a porta vuota.