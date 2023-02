ASCOLI - Sono previsti 48 giorni di tempo per progettare la nuova curva sud al Del Duca. È stato aggiudicato ufficialmente giovedì, l’incarico per la progettazione della nuova struttura da realizzare allo stadio al posto della storica curva demolita ormai diversi mesi fa.





L’Arengo, infatti, dopo aver ricevuto lo scorso 22 dicembre le offerte di quattro studi tecnici e raggruppamenti temporanei in risposta alla gara telematica predisposta, ha formalizzato l’aggiudicazione dell’incarico per il progetto di fattibilità tecnica ed economica-definitivo, con il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per appalto integrato e con riserva di affidamento della direzione dei lavori per la ricostruzione della curva. Incarico che è stato affidato, dopo l’ultimo verbale di gara del 22 febbraio scorso, al raggruppamento temporaneo di progettazione denominato proprio “Curva Sud Ascoli”.



L’aggiudicatario dell’affidamento avrà ora il compito di progettare la nuova curva sud a fronte di un importo netto contrattuale previsto di circa 122mila euro (per la precisione 122.301,51 euro oltre Iva e oneri previdenziali e assistenziali), a seguito di un ribasso percentuale del 30,3% sull’importo a base di gara offerto dallo stesso aggiudicatario in sede di procedura selettiva. Importo per il quale l’Arengo, proprio su indirizzo del sindaco Marco Fioravanti, condiviso con la giunta e con il consiglio comunale, aveva già stanziato prudenzialmente 500mila euro destinati alla progettazione della nuova curva al Del Duca. Inoltre, aspetto importante, è quello legato alla tempistica per la riconsegna degli elaborati progettuali: il tempo previsto per l’esecuzione dell’incarico è pari a 48 giorni, dopo una riduzione percentuale del 20% sui termini posti a base di gara, pari a 60 giorni, inserita dal raggruppamento vincitore nella propria offerta. A conti fatti, dunque, il progetto definitivo della curva sud dovrebbe essere consegnato all’Arengo entro il mese di aprile.



Mentre si apre formalmente la fase della progettazione, l’Arengo dopo aver ottenuto uno stanziamento di 3,5 milioni di euro dall’Ufficio ricostruzione, attende ora buone notizie anche riguardo la possibilità di una integrazione attraverso un ulteriore sblocco di finanziamenti sempre nell’ambito dei fondi del terremoto per le opere pubbliche, considerando che per poter completare l’intervento di ricostruzione della curva sud era stata richiesta una somma complessiva di 6,5 milioni di euro. Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha deciso di anticipare la somma necessaria per la progettazione, in modo da guadagnare tempo.



In tal senso, già nel luglio 2021 il consiglio comunale aveva approvato la delibera sugli equilibri di bilancio nella quale era stato inserito anche lo stanziamento per l’affidamento dell’incarico per il progetto preliminare per la realizzazione della nuova curva, necessario per poter presentare la richiesta di finanziamento attraverso il fondo complementare del Pnrr per le aree del sisma. A questo punto, mentre i progettisti lavoreranno, sarà fondamentale riuscire ad ottenere i finanziamenti mancanti, pari a 3 milioni di euro, per poi poter procedere con il bando di gara europea per l’appalto dei lavori di realizzazione di quella che, in realtà, sarà una nuova gradinata, sul lato sud dello stadio, in linea con la tribuna est “Mazzone” ricostruita ormai da qualche anno.