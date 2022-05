Curva sud e tribuna al Del Duca verso il traguardo. In arrivo il provvedimento: ecco quanto sarà stanziato

ASCOLI - «La struttura commissariale per la ricostruzione mi ha garantito la firma di un provvedimento, entro quest’estate, per quanto riguarda la ricostruzione della curva sud e la sistemazione della tribuna ovest». Queste le parole dell’onorevole Roberto Cataldi, del Movimento 5 stelle, riguardo gli attesi finanziamenti per le strutture dello stadio Del Duca rese inagibili dal terremoto del 2016 e del 2017.

«Si prevedono interventi per la ricostruzione dello stadio – sottolinea il parlamentare ascolano - con uno stanziamento di 6,5 milioni di euro per la curva sud e di 3 milioni 76.880 euro per i lavori da eseguire nella tribuna ovest. Faccio ora appello anche alla struttura comunale affinché si dia inizio a ogni attività anche preparatoria per garantire che la ricostruzione non subisca ulteriori ritardi. Continuerò a monitorare la situazione e a mantenere contatti con la struttura commissariale a cui ho già evidenziato quanto tali lavori siano cruciali e indispensabili per il bene dell’intera cittadinanza».



«Le problematiche legate all’obsolescenza della struttura – rimarca l’onorevole Cataldi - attendono una soluzione immediata soprattutto dopo che il sisma ha peggiorato una situazione già presente. Non c’è più tempo e non ci sono scuse. È necessario che concittadini e tifosi dell’Ascoli calcio abbiano di nuovo un posto sicuro che possa tornare ad essere uno dei luoghi di aggregazione più importanti per la città. Lo stadio Cino e Lillo Del Duca di recente ha ospitato due importanti incontri calcistici. La squadra locale dell’Ascoli si è scontrata con la Ternana e il Benevento. Nell’assistere a questi due eventi, sono rimasto colpito nel vedere quanto sia stato grande il coinvolgimento emotivo dei concittadini. Sicuramente, l’attività sportiva nella nostra città ha una grande valenza come strumento di aggregazione sociale. Dopo i tragici eventi sismici del 2016 e del 2017 e, soprattutto dopo la pandemia, c’è bisogno di recuperare questi momenti di socialità che rivitalizzano una città che ha sempre più urgenza di rinascere. Non possiamo accettare che una così grande passione dei cittadini verso la squadra del cuore possa essere penalizzata da una burocrazia che rallenta i lavori di ricostruzione della curva sud e di sistemazione della tribuna ovest».



Nella direzione di preparare il terreno in vista dell’atteso sblocco di finanziamenti post sisma per le opere da realizzare allo stadio, già da aprile il sindaco Marco Fioravanti con altri esponenti dell’Arengo aveva presentato lo studio preliminare per la nuova curva sud. Il progetto prevede una struttura da 4mila posti, includendo anche un anfiteatro per mille persone oltre ad un museo sulla storia dell’Ascoli calcio. Un ulteriore passaggio dopo che, all’inizio della legislatura, era stata avviata e completata la demolizione della vecchia curva sud, lasciando quindi spazio al percorso per l’auspicata ricostruzione.

