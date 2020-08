Da Croazia, Grecia e Romania altri sei casi di contagi di ritorno

ASCOLI - I dati sui contagi nella provincia di Ascoli registrati a Ferragosto (uno solo) sono l’eccezione che conferma la regola. Già ieri, infatti, il laboratorio di analisi ha dato un responso preoccupante: altre cinque persone sono risultate positive al Covid-19 nella provincia picena. E si tratta, anche in questo caso, di contagi di ritorno. Sono, infatti, due romeni, un viaggiatore di ritorno da una vacanza trascorsa in Croazia, un soggetto collegato al cluster dell’azienda di Controguerra e infine di un bimbo di tre anni, i cui genitori sono risultati entrambi positivi al Coronavirus. È vero anche che il numero delle persone in isolamento domiciliare è diminuito a Ferragosto (venti in meno) ma secondo il dipartimento di prevenzione dell’Area vasta 5, se si continuano a registrare ogni giorno fra i cinque e i sette casi è facile immaginare che la curva dei contagi è destinata a crescere. Finora per fortuna non c’è stato alcun ricovero ospedaliero tranne l’anziana di Grottammare trasferita all’ospedale Murri di Fermo di alcuni giorni fa.

Dopo Pesaro, Ascoli si conferma essere la seconda provincia con il maggiore numero di infettati nel mese di agosto (52) ovvero da quando le comitive ascdi giovani ascolani e sambenedettesi provenienti dall’estero (soprattutto Corfù in Grecia e Croazia) sono tornate dalle vacanze. Per questo motivo l’Area vasta si sta organizzando per un’eventuale inpennata dei contagi.

Cosa può succedere al contrario se la situazione dovesse peggiorare? È previsto il trasferimento dei malati nel reparto di malattie infettive di Fermo (i due presidi ospedalieri della provincia ne sono sprovvisti) ma se dovesse collassare come è avvenuto nei mesi tragici del Covid, allora verrebbe riaperta la palazzina ex Malattie Infettive dell’ospedale Mazzoni (venti posti letto). Ma in questo caso bisognerà potenziare il personale (gli infettivologi sono pochissimi). Sono disponibili e giàoperativi, invece, i dodici posti letto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto e di altri quattro in semi intensiva(la metà dei quali al Mazzoni di Ascoli). Le Usca, le unità speciali costituite da medici della Guardia Medica, di famiglia, che hanno dato la loro disponibilità e da personale assistenziale che è stato adeguatamente formato assicurano la terapia a pazienti sospetti o accertati Covid-19 che presentino sintomi respiratori lievi tali da consentire la loro permanenza a casa o a pazienti che sono stati dimessi da una struttura ospedaliera.

Chi ha trascorso una brutta vigilia di Ferragosto è stato il consigliere regionale di Italia Viva, Fabio Urbinati che da due giorni accusava febbre, nausea e mal di testa. «Mi sono subito messo in isolamento volontario - racconta - Prontamente il nostro centro di prevenzione mi ha predisposto un tampone che fortunatamente ha dato esito negativo. Purtroppo però i numeri dei contagi in riviera stanno crescendo pericolosamente e, sinceramente sono preoccupato. Vista la situazione ho annullato in via precauzionale gli appuntamenti elettorali che avevamo programmato per i prossimi giorni. Meglio eliminare ogni fattore di rischio. Ora mi sento un po’ meglio. Voglio esprimere tutta la mia vicinanza al direttore dell’ AV5 Cesare Milani, al direttore del servizio prevenzione Claudio Angelini e a tutto il personale sanitario impegnato in questi giorni al servizio di tutti. Mentre molti sono al mare, glki operatori sanitari loro sono ancora lì con mascherine, camici ed occhiali a 35 gradi!».

