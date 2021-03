Alberto Montori ucciso dal coronavirus, la città in lutto per il luminare della chirurgia

ASCOLI - Dopo una vita spesa per la medicina, ottenendo straordinari e innovativi risultati nella chirurgia, è morto a Roma, ad 88 anni, vittima del covid il professor Alberto Montori, illustre personalità scientifica internazionale. Montori era ascolano e amava molto la sua città natale, dove tornava sempre volentieri per ritrovare i suoi familiari.

Il fratello, l’avvocato Vittorio, e l’amatissima sorella Maria Grazia, moglie dell’imprenditore Antonio Gentili. Montori da tanti decenni viveva Roma dove, con sua moglie Pauline e le tre figlie Cristina, Vittoria e Jessica. Professore ordinario della Sapienza, famoso endoscopista, negli anni ‘70 e ‘80 fu vero e proprio pioniere della chirurgia, introducendo in Italia fra i primi l’endoscopia flessibile e realizzando nel 1974 la prima papillotomia endoscopica. Determinante per la sua carriera è stato abbracciare negli anni ‘90 la rivoluzione laparoscopica. È stato per tanti anni uno dei chirurghi più conosciuti all’estero. Il professor Montori ha organizzato eventi scientifici memorabili, tra cui la sesta edizione del “Word congresso of endoscopy”, svoltosi a Roma nel 1998. II professor Montori che in oltre cinquant’anni di attività aveva mietuto successi in ogni campo, sin all’ultimo era attivissimo nel campo della chirurgia, operando con grande perizia e scrupolosità nella clinica Mater Dei.

