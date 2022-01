Positivo il sindaco di Ascoli Fioravanti dopo l'incontro con un amministratore: "Sto bene"

ASCOLI - Dopo Michele Franchi di Arquata del Tronto un altro sindaco rimane contagiato dal Covid ed è quello più importante della provincia. In serata Marco Fioravanti si è sottoposto a tampone che ha dato esito positivo. A comunicarlo è stato lo stesso primo cittadino. Per l’elevato grado di socialità e per numero di contatti gli amministratori pubblici sono i più esposti ad andare incontro al contagio. Ma potrebbe essere stato proprio il recente incontro che il sindaco Fioravanti ha avuto con il collega arquatano Michele Franchi per presentare il dossier di Ascoli capitale della cultura 2024 la causa della possibile infezione. "Non ho alcun sintomo e sto bene, resterò in isolamento nella mia abitazione e continuerò a lavorare da casa. Colgo l’occasione per ricordare ancora una volta a tutti l’importanza di rispettare le regole vigenti e di continuare a prestare la massima attenzione".

Ultimo aggiornamento: 20:25

