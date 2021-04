Manovra di primavera, investimenti in 4 settori: si dà fondo a tutte le risorse per far ripartire la città dopo il covid

ASCOLI - La voglia di ripartenza si traduce in una manovra di bilancio primaverile che ingloba investimenti ad ampio raggio su emergenza sociale, opere pubbliche, eventi, cultura e turismo. Un provvedimento dall’impatto importante, quello portato all’attenzione della giunta dal sindaco Marco Fioravanti insieme all’assessore al bilancio Dario Corradetti, a conclusione di un attento lavoro, mirato ad utilizzare al meglio tutte le risorse disponibili, sia comunali che regionali e ministeriali, per far ripartire la città su più versanti. Ed ora la delibera finirà all’attenzione del consiglio comunale per il via libera definitivo.

La priorità assoluta, in questa fase dell’emergenza Covid 19, ancora molto delicata, resta il sostegno alle numerose famiglie ascolane che si sono ritrovate senza reddito o quasi. In questa direzione, è stata individuata una somma a copertura del nuovo bando che l’Arengo sta definendo in questi giorni, per aiuti relativi al pagamento di affitti, bollette e servizi scolastici; sono stati previsti circa 130mila euro tra fondi comunali e donazioni di cittadini e aziende. Nello specifico, la somma prevista per l’erogazione di questi contributi straordinari alle famiglie in difficoltà include 40mila euro donati dal Gruppo Magazzini Gabrielli e altri 40mila euro circa relativi alle somme elargite nel 2020 dai privati. Con la somma restante che sarà garantita con fondi dell’ente. Sempre nell’ambito delle iniziative sociali, il professionista incaricato di esaminare la convenzione con la Saba, Carlo Cantalamessa, ha deciso d’intesa con il Comune, di devolvere il relativo compenso previsto di 4.500 euro al progetto “Città sana ed in movimento”.



Anche sul fronte delle opere pubbliche, la manovra di primavera include alcuni appostamenti in bilancio di un certo rilievo. Tra questi, oltre all’inserimento dei 4 milioni di euro di fondi ministeriali destinati alla riqualificazione dell’ex distretto per ospitare uffici comunali, spicca il mezzo milione aggiuntivo inserito per la riqualificazione di corso Trieste, con la procedura già avviata. A seguito della definizione della tipologia e della consistenza della pietra che si andrà ad utilizzare, si è deciso di aumentare di 500mila euro, passando da 1,8 a 2,3 milioni l’investimento previsto, con l’accensione di un mutuo. Previste anche altre opere tra cui l’adeguamento alla normativa antincendio delle scuole medie Ceci e Luciani (per un importo di circa 65mila euro), l’incremento degli interventi di manutenzione straordinaria di strade urbane (57mila euro) ed extraurbane (77mila euro) e l’ampliamento del poligono di tiro con l’integrazione di ulteriori 85mila euro.



Cospicui gli stanziamenti previsti per eventi e attività culturali. Èstato inserito il contributo che consentirà di avere ad Ascoli l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia. Per la precisione si tratta della sesta, Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno. Il contributo complessivo previsto per assicurarsi questa vetrina promozionale legata all’importante evento sportivo è di 183mila euro, di cui 122mila garantiti dalla Regione e altri 61mila dall’Arengo. Stanziamento previsto anche per l’allestimento della mostra entro il mese di maggio a Palazzo dei Capitani dalla Fondazione Cavallini-Sgarbi: un contributo della Regione Marche di 80mila euro si aggiungerà ai 20mila previsti dall’amministrazione comunale. Inseriti anche 10mila euro per la realizzazione ad Ascoli del Festival del reportage.



La delibera sulla manovra di bilancio messa a punto dal sindaco Fioravanti e dall’assessore Corradetti, in collaborazione con tutta la giunta, include anche iniziative mirate alla promozione turistica della città per il periodo 2021-2022. Attività già finanziate attraverso il bando Iti 1. In tale direzione, sono state programmate azioni come la realizzazione di un nuovo spot promozionale con la presenza di un testimonial, sulla scia di quanto già avvenuto anche nel 2020. Inoltre, si prevede l’avvio delle attività per la realizzazione del progetto “OspitalitAscoli” che prevede l’adeguamento del sistema turistico con interventi e servizi fruibili anche dalle persone con disabilità.

