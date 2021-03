Incubo zona rossa, impennata dei contagi specie sulla costa. E si aggrava la donna infettata dalla variante sudafricana, positivi due familiari

ASCOLI Un caso positivo al Covid, nel Piceno, ogni 200 abitanti circa. I numeri in crescita - soprattutto lungo la costa - tengono tutti col fiato sospeso. Il dato delle persone attualmente positive al Coronavirus, secondo i dati di ieri forniti dalla Regione (fonte Asur), fa registrare 157 casi positivi attualmente ad Ascoli (con 231 persone in quarantena), mentre sono 329 i casi di contagio a San Benedetto (con 677 persone in quarantena).

Numeri che sull’intero territorio provinciale si attestano su un dato complessivo di circa 1.100 persone attualmente positive. Un caso ogni 200 abitanti circa. Ma c’è preoccupazione anche per le varianti, con l’ultimo caso che vede una donna risultata positiva a quella sudafricana e che ora è in Rianimazione all’ospedale di San Benedetto.



I casi positivi nel Piceno

In questa fase si registra un incremento di casi positivi molto più evidente nella zona di San Benedetto, dove si è arrivati a ben 329 contagiati (con 677 persone in quarantena). Nel capoluogo piceno, invece, il dato che era risceso intorno al 15 febbraio risale ma molto più lentamente, con un quadro che ad oggi vede Ascoli con 157 casi positivi, ovvero circa la metà di quelli registrati in riviera. E chiaramente proprio ad Ascoli e San Benedetto si registra oltre il 35% dei circa 1.100 casi positivi complessivi in provincia, a fronte di 10 comuni in cui si registrano ad oggi meno di 5 casi positivi. Cui si aggiungono i casi di Montegallo e Montedinove dove non risultano, al momento, persone contagiate.



Il contagio all’insù

Andando ad analizzare l’andamento del contagio nel corso dell’ultimo periodo, si registra anche nella provincia ascolana una crescita comunque preoccupante. Numeri alla mano, infatti, si è passati nell’arco di circa un mese da circa 800 casi positivi a circa 1.100 casi positivi. Andando, infatti, ad affiancare ai dati attuali quelli dello scorso inizio di febbraio, si conferma l’incremento di persone positive sul territorio piceno di circa 300 unità. Il 7 febbraio, infatti, le persone contagiate presenti in provincia di Ascoli erano intorno ad 800. Andando a verificare come si è evoluta l’onda pandemica in questo periodo, va evidenziata un’inversione di tendenza tra il capoluogo e la costa. All’inizio del 2021, infatti, era Ascoli a far registrare il più alto numero di casi positivi: il primo gennaio i positivi erano 215 sotto le cento torri, mentre a San Benedetto i casi erano 160. Poi mentre il dato ascolano ha iniziato a scendere, quello sambenedettese ha cominciato a salire. E lo scorso primo marzo il capoluogo era sceso addirittura a 136 persone positive, mentre in riviera si saliva a 261 contagiati. In questi ultimi giorni, però, i casi sono risaliti – sebbene con una consistenza diversa – anche ad Ascoli città. Sotto le cento torri si è risaliti fino a 157 casi positivi, mentre a San Benedetto si è superato il tetto delle 300 persone contagiate (329 casi). Una crescita generale che ora preoccupa per la presenza anche nel Piceno di alcune varianti del virus.



La variante sudafricana

Si è reso necessario il ricovero nel reparto di Rianimazione a San Benedetto per una donna residente in provincia di Ascoli contagiata dalla variante sudafricana del Covid. La giovane era risultata positiva al rientro dalla Svezia dove si era recata per motivi di lavoro. Il tampone a cui è stata sottoposta era stato processato ad Ancona su indicazione dell’Area Vasta 5 di Ascoli. Ora la donna sta rispondendo positivamente alla terapia alla quale è sottoposta da qualche giorno. Contagiati anche due suoi familiari le cui condizioni non destano al momento preoccupazione.



