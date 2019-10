Cover per cellulari senza etichetta: maxi sequestro e multa al commerciante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Blitz del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli in centro. Le Fiamme gialle, dopo una mirata attività di osservazione, hanno sequestrato 2.600 “cover” per telefoni cellulari.I prodotti sono stati individuati in un esercizio dedito al commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria, in parte esposti in vendita su pareti e scaffali, in parte custoditi dentro ad un anfratto e sono stati sequestrati in quanto privi di ogni etichetta illustrativa delle loro caratteristiche, componenti ed origine e, quindi, in violazione alle prescrizioni del “Codice del Consumo”. titolare dell’esercizio è stata comminata anche una multa.