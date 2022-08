ASCOLI - Enzo Lori è stato confermato alla presidenza del Cotuge (consorzio turistico dei monti Gemelli). Al termine dell’assemblea, i soci hanno deciso di favorire la continuità gestionale e di confermare anche gran parte dei consiglieri di amministrazione. Confermato anche il vice presidente Daniele Zunica.

La compagine societaria abruzzese ha nominato Filippo Lucci che entra come consigliere in sostituzione di Giulio Giovannini mentre quella ascolana, oltre al presidente Lori, sarà rappresentata da Armando De Vincentis e da Daniela Santoni su indicazione dell’amministrazione provinciale di Ascoli in sostituzione della dimissionaria Paola Romanucci.



Il nuovo cda potrà contare anche sul supporto tecnico del segretario generale del Comune di Ascoli, Loris Scognamiglio, il funzionario, Antonio Borraccini, e la segretaria Bruna Santoni. «Ringrazio il presidente dell’assemblea dei soci, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, e attraverso lui tutti i soci del Cotuge per la fiducia che mi hanno dimostrato riconfermandomi alla guida del consorzio - commenta Enzo Lori subito dopo essere stato rieletto -. Insieme con il nuovo consiglio di amministrazione ci metteremo subito al lavoro per affrontare le grandi sfide che ci attendono nei prossimi mesi».



Tra queste, c’è quella della realizzazione dei nuovi impianti di risalita. Il Cotuge ha già provveduto ad accreditarsi sul portale del Pnrr che consentirà di intercettare i circa cinque milioni di euro a disposizione che serviranno per realizzare una nuova seggiovia in sostituzione di quella esistente la cui vita tecnica scade alla fine del 2024, e il ripristino del campetto a Monte Piselli per il quale l’Ente Parco ha già dato parere favorevole all’esecuzione dei lavori necessari. Nel corso dell’ultima assemblea, inoltre, i soci hanno provveduto ad approvare le variazione e dare il via libera al bilancio consuntivo che si è chiuso con un attivo di circa 40mila euro, risultato di una gestione accurata e oculata delle risorse a disposizione. Nel frattempo, Monte Piselli sta sempre più diventando una montagna frequentabile in tutte le stagioni dell’anno, non solo d’inverno, con iniziative in grado di soddisfare gli interessi dei tanti appassionati di montagna. In questa ottica, con l’intenzione di valorizzare il territorio e le sue peculiarità, è stata organizzato l’evento denominato “Dai borghi alle vette”, una passeggiata che vedrà la partecipazione di circa 150 escursionisti che divisi in due gruppi partiranno da Civitella e Villa Lempa per poi incontrarsi alla Croce di Monte Piselli. Domani, inoltre, dopo un periodo di stop resosi necessario per procedere ad alcuni interventi tecnici, grazie alla dipsonibilità della Remigio Group che gestisce gli impianti, verrà riaperta la seggiovia che funzionerà per tutta l’estate.